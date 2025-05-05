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Иноуэ: Я был очень удивлен нокдауном, но сохранил покой и собрался
Концентрация и профессионализм
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО) прокомментировал победу в поединке против американца Рамона Карденаса (26-2, 14 КО) и рассказал, как оказался в нокдауне. Его слова цитирует The Ring:
"Посмотрев сегодняшнее сражение, все прекрасно поняли, что я люблю биться жестко. Я был очень удивлен нокдауном, но сохранил покой и собрался. Болельщики здесь были поддержкой и просто потрясающие. Надеюсь, мне удалось их развлечь.
В первом раунде я хорошо ощущал дистанцию. Во втором стало немного расхлябанным. С тех пор я следил за тем, чтобы больше не пропустить такой удар.
По коэффициентам – я знал, что была большая разница. Но я также знал, что соперник крепок. Однако бокс – это не так просто, как кажется" – сказал Наоя.
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