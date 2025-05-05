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Джошуа: Пропущу шесть-восемь недель занятий в зале
Далее боксер вернется к тренировкам
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа сообщил, что в скором времени ему предстоит провести операцию на локте.
"Я стараюсь поддерживать своё тело в хорошей форме. В мае мне предстоит небольшая операция на локте. После неё я смогу пропустить шесть-восемь недель занятий в зале. Однако как только восстановлюсь, то сразу же вернусь к тренировкам", — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.
Ранее Карл Фроч сказал, что нужно сделать для организации боя Джошуа — Фьюри.
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