Джошуа: Пропущу шесть-восемь недель занятий в зале

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа сообщил, что в скором времени ему предстоит провести операцию на локте.

"Я стараюсь поддерживать своё тело в хорошей форме. В мае мне предстоит небольшая операция на локте. После неё я смогу пропустить шесть-восемь недель занятий в зале. Однако как только восстановлюсь, то сразу же вернусь к тренировкам", — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

Ранее Карл Фроч сказал, что нужно сделать для организации боя Джошуа — Фьюри.