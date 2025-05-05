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Наоя Иноуэ одержал 30-ю победу в профессиональной карьере
Японец сумел вырвать победу в таком непростом поединке
В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) проходил крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сражались абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и претендент на эти титулы американец Рамон Карденас. Бой завершился победой Иноуэ техническим нокаутом в восьмом раунде.
Эта победа стала для японца 30-й в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.
Иноуэ в настоящий момент 31 год, он дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Далее он стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.
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