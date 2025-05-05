  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов

Бокс

Британец высказался о возможном поединке

Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт потенциального боя с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Бой с Тайсоном Фьюри? Оставим этот разговор на другой раз. Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов – вернёмся в прошлое и найдём ответ на старый вопрос", — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

В последнем поединке Джошуа уступил соотечественнику Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

По теме
yellow-arrow
Наоя Иноуэ одержал 30-ю победу в профессиональной карьере
yellow-arrow
Джошуа: Пропущу шесть-восемь недель занятий в зале
yellow-arrow
Иноуэ: Я был очень удивлен нокдауном, но сохранил покой и собрался
Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости