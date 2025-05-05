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Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов
Британец высказался о возможном поединке
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт потенциального боя с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.
"Бой с Тайсоном Фьюри? Оставим этот разговор на другой раз. Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов – вернёмся в прошлое и найдём ответ на старый вопрос", — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.
В последнем поединке Джошуа уступил соотечественнику Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
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