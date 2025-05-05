Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт потенциального боя с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Бой с Тайсоном Фьюри? Оставим этот разговор на другой раз. Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов – вернёмся в прошлое и найдём ответ на старый вопрос", — приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

В последнем поединке Джошуа уступил соотечественнику Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде.