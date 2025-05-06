  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа

Бокс

Экспертное мнение

Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа

Boxing Scene

Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что думает о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Никогда нельзя сбрасывать Даниэля Дюбуа со счетов. После первого сражения с Усиком, после поединков с Джарреллом Миллером и Энтони Джошуа он стал человеком с целью. Он выходит на ринг и отдает все силы. Имеет хорошую команду.

Однако Усик – это как мастер, который читает и ломает тебя, у него хорошие финты, футворки, комбинации. В первом поединке он доминировал, пока не пропустил этот удар ниже пояса. На второй бой Усик выйдет с привычной уверенностью из-за того, что он сделал в первом поединке, но ему нужно остерегаться Дюбуа, ведь он мощный" – сказал Паркер.

Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.

По теме
yellow-arrow
Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов
yellow-arrow
Наоя Иноуэ одержал 30-ю победу в профессиональной карьере
yellow-arrow
Джошуа: Пропущу шесть-восемь недель занятий в зале
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости