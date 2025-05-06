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Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа
Экспертное мнение
Boxing Scene
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что думает о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.
"Никогда нельзя сбрасывать Даниэля Дюбуа со счетов. После первого сражения с Усиком, после поединков с Джарреллом Миллером и Энтони Джошуа он стал человеком с целью. Он выходит на ринг и отдает все силы. Имеет хорошую команду.
Однако Усик – это как мастер, который читает и ломает тебя, у него хорошие финты, футворки, комбинации. В первом поединке он доминировал, пока не пропустил этот удар ниже пояса. На второй бой Усик выйдет с привычной уверенностью из-за того, что он сделал в первом поединке, но ему нужно остерегаться Дюбуа, ведь он мощный" – сказал Паркер.
Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.
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