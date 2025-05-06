Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что думает о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Никогда нельзя сбрасывать Даниэля Дюбуа со счетов. После первого сражения с Усиком, после поединков с Джарреллом Миллером и Энтони Джошуа он стал человеком с целью. Он выходит на ринг и отдает все силы. Имеет хорошую команду.

Однако Усик – это как мастер, который читает и ломает тебя, у него хорошие финты, футворки, комбинации. В первом поединке он доминировал, пока не пропустил этот удар ниже пояса. На второй бой Усик выйдет с привычной уверенностью из-за того, что он сделал в первом поединке, но ему нужно остерегаться Дюбуа, ведь он мощный" – сказал Паркер.

Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.