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Усик: На первой же тренировке мое лицо было полностью в крови

Бокс
Обновлено

Так все начиналось

Усик: На первой же тренировке мое лицо было полностью в крови

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) вспомнил начало своей карьеры и рассказал о первых боксерских тренировках.

"Отец меня всегда убеждал заниматься боксом. Но сначала я полюбил футбол, хотел играть в Англии, Италии, думал, что у меня будет много денег. Я пообещал, что попробую, но тогда меня интересовал только футбол. Однако потом мне нужно было денег, чтобы заплатить за форму и тренировки, а в моей семье их не было. И я решил попробовать бокс.

Мы с другом однажды решились пойти в зал, у меня уже были перчатки, обувь... Однако на первой же тренировке мое лицо было полностью в крови. Но мой отец продолжал меня поддерживать" – сказал Александр.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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