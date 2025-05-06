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Усик: На первой же тренировке мое лицо было полностью в крови
Так все начиналось
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) вспомнил начало своей карьеры и рассказал о первых боксерских тренировках.
"Отец меня всегда убеждал заниматься боксом. Но сначала я полюбил футбол, хотел играть в Англии, Италии, думал, что у меня будет много денег. Я пообещал, что попробую, но тогда меня интересовал только футбол. Однако потом мне нужно было денег, чтобы заплатить за форму и тренировки, а в моей семье их не было. И я решил попробовать бокс.
Мы с другом однажды решились пойти в зал, у меня уже были перчатки, обувь... Однако на первой же тренировке мое лицо было полностью в крови. Но мой отец продолжал меня поддерживать" – сказал Александр.
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