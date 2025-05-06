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Джозеф Паркер: Усик — это мастер, который читает соперника и разбирает его по частям
Боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка
Boxing Scene
Временный обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался о предстоящем бое между чемпионом по версии WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), который владеет титулом IBF.
"Никогда нельзя списывать Даниэля Дюбуа. После первого боя с Усиком, а также поединков с Джарреллом Миллером и Энтони Джошуа, он стал настоящим бойцом, у которого есть миссия. Он выходит и отдает всего себя. За ним стоит хорошая команда.
Однако Усик - это мастер, который читает соперника, разбирает его по частям, имеет отличную работу ног и комбинации. В первом бою он был очень доминантным, пока не пропустил удар ниже пояса. На второй бой Усик выйдет со своей привычной уверенностью из-за того, как он провел свой первый бой, но он должен быть осторожным, потому что Дюбуа - мощная сила", - сказал Паркер.
Напомним, что реванш Усик - Дюбуа состоится 19 июля.
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