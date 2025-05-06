  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джозеф Паркер: Усик — это мастер, который читает соперника и разбирает его по частям

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джозеф Паркер: Усик — это мастер, который читает соперника и разбирает его по частям

Бокс

Боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка

Джозеф Паркер: Усик — это мастер, который читает соперника и разбирает его по частям

Boxing Scene

Новина українською

Временный обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался о предстоящем бое между чемпионом по версии WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), который владеет титулом IBF.

"Никогда нельзя списывать Даниэля Дюбуа. После первого боя с Усиком, а также поединков с Джарреллом Миллером и Энтони Джошуа, он стал настоящим бойцом, у которого есть миссия. Он выходит и отдает всего себя. За ним стоит хорошая команда.

Однако Усик - это мастер, который читает соперника, разбирает его по частям, имеет отличную работу ног и комбинации. В первом бою он был очень доминантным, пока не пропустил удар ниже пояса. На второй бой Усик выйдет со своей привычной уверенностью из-за того, как он провел свой первый бой, но он должен быть осторожным, потому что Дюбуа - мощная сила", - сказал Паркер.

Напомним, что реванш Усик - Дюбуа состоится 19 июля.

По теме
yellow-arrow
Усик: На первой же тренировке мое лицо было полностью в крови
yellow-arrow
Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Джошуа: Бой с Фьюри? Думаю, мы что-то устроим для британских фанатов
Джозеф Паркер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
secondsout
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости