  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум высказался о возможном поединке Шакура Стивенсона с обидчиком Беринчика

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум высказался о возможном поединке Шакура Стивенсона с обидчиком Беринчика

Бокс

Мог бы получиться интересный поединок

Боб Арум высказался о возможном поединке Шакура Стивенсона с обидчиком Беринчика

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу возможного поединка между действующим чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном и обладателем титула WBO в этом весе Кейшоном Дэвисом, но не смог определиться в выборе фаворита.

"Не хочу говорить, кто из них победил бы в возможном поединке, потому что, каждый из них — мастер своего стиля. Я действительно не знаю, чем обернулся бы их поединок. И предполагаю, что никогда не узнаю об этом", — приводит слова Арума The Ring.

Напомним, Стивенсон свой последний бой проводил в феврале 2025 года и победил там техническим нокаутом в девятом раунде Джоша Пэдли.

По теме
yellow-arrow
Джозеф Паркер: Усик — это мастер, который читает соперника и разбирает его по частям
yellow-arrow
Усик: На первой же тренировке мое лицо было полностью в крови
yellow-arrow
Паркер рассказал об ожиданиях от боя Усик-Дюбуа
Денис Беринчик Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости