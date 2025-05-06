Боб Арум высказался о возможном поединке Шакура Стивенсона с обидчиком Беринчика

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу возможного поединка между действующим чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном и обладателем титула WBO в этом весе Кейшоном Дэвисом, но не смог определиться в выборе фаворита.

"Не хочу говорить, кто из них победил бы в возможном поединке, потому что, каждый из них — мастер своего стиля. Я действительно не знаю, чем обернулся бы их поединок. И предполагаю, что никогда не узнаю об этом", — приводит слова Арума The Ring.

Напомним, Стивенсон свой последний бой проводил в феврале 2025 года и победил там техническим нокаутом в девятом раунде Джоша Пэдли.