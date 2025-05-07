Тренер Паркера рассказал, почему его подопечный заслуживает бой против Усика

Энди Ли, тренер новозеландского супертяжа Джозефа Паркера рассказал, почему уверен в победе своего подопечного в поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Паркер однозначно заслуживает титульного боя. Я не могу вспомнить супертяжеловеса, который был бы в такой форме, как Джо. Он победил Уайлдера и Чжилея. Перед этим были Саймон Кин и Джек Месси – хороший и очень мотивированный боец. Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей, Мартин Баколе. Он выиграл шесть боев подряд, и каждое выступление было лучше, чем предыдущее. Я не могу вспомнить супертяжеловеса, который был бы в такой форме, но без титульного боя. Он его заработал. Он этого заслужил.

Дюбуа – отличный боец. Я уверен, что он проделает хорошую работу. Он будет открыт для вызова.

Я думаю, что Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто нужен шанс, чтобы это доказать. По-моему, Джозеф заслуживает этого сражения, он его заработал. Он самый большой вызов для Усика" – сказал Ли.