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Тренер Паркера рассказал, почему его подопечный заслуживает бой против Усика
Экспертное мнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Энди Ли, тренер новозеландского супертяжа Джозефа Паркера рассказал, почему уверен в победе своего подопечного в поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Паркер однозначно заслуживает титульного боя. Я не могу вспомнить супертяжеловеса, который был бы в такой форме, как Джо. Он победил Уайлдера и Чжилея. Перед этим были Саймон Кин и Джек Месси – хороший и очень мотивированный боец. Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей, Мартин Баколе. Он выиграл шесть боев подряд, и каждое выступление было лучше, чем предыдущее. Я не могу вспомнить супертяжеловеса, который был бы в такой форме, но без титульного боя. Он его заработал. Он этого заслужил.
Дюбуа – отличный боец. Я уверен, что он проделает хорошую работу. Он будет открыт для вызова.
Я думаю, что Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто нужен шанс, чтобы это доказать. По-моему, Джозеф заслуживает этого сражения, он его заработал. Он самый большой вызов для Усика" – сказал Ли.
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