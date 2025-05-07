Джошуа хотел приехать в Украину, но планы изменились

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал о своих взаимоотношениях с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

– Вы с Усиком обменялись номерами. Вы уже обменивались сообщениями?

– Да, через наши команды. Я собирался уехать в Украину и посмотреть, что там происходит, но этого не произошло. Сроки перенесли, это не совпало с моим расписанием.

В этой индустрии есть люди, которые не ладят с тобой, ведь мы конкуренты. Но есть люди, с которыми ты ладишь. Я думаю, мы с ним ладим. Он классный.

– Усик имеет скрытые таланты – он пишет стихи. Вы также можете добавить несколько строк.

– Да, возможно, мы сможем как-то сделать это дуэтом. Стихи и рэп, – сказал Джошуа.