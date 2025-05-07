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Дюбуа показал фото из тренировочного лагеря к бою против Усика
Выглядит мощно
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец продолжает подготовку к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий снимок Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее тренер Паркера
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