  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа показал фото из тренировочного лагеря к бою против Усика

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа показал фото из тренировочного лагеря к бою против Усика

Бокс
Обновлено

Выглядит мощно

Дюбуа показал фото из тренировочного лагеря к бою против Усика

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец продолжает подготовку к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий снимок Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

Дюбуа показал фото из тренировочного лагеря к бою против Усика - изображение 1

Напомним, что ранее тренер Паркера рассказал, почему его подопечный заслуживает боя против Усика.

По теме
yellow-arrow
Усик рассказал о важной роли братьев Кличко в украинском боксе
yellow-arrow
Джошуа хотел приехать в Украину, но планы изменились
yellow-arrow
Тренер Паркера рассказал, почему его подопечный заслуживает бой против Усика
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости