Усик рассказал о важной роли братьев Кличко в украинском боксе

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, насколько большую роль сыграли братья Кличко в украинском боксе.

– Моя прабабушка Ида была из Одессы. То, что я всегда замечаю в людях из Украины, это их стойкость, их боевой дух: вы, Ломаченко, братья Кличко – все великие бойцы. Но это маленькая страна, население которой составляет всего 10% населения США. Что делает вас такими жесткими?

– Украина – боксерская страна, многие хотят развиваться, у них нет денег, они идут на бокс, потому что бокс – вид спорта не для слабых.

И у нас есть талантливые молодые ребята. Братья Кличко дали шанс мне и всем украинским боксерам. Все возможно, если вы будете хорошо работать. Быть чемпионом мира возможно, нужно просто выстроить это. Украина очень талантливая боксерская страна, очень жесткий, очень выносливый народ, - сказал Усик.