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Уайлдер: За последние четыре года меня замучили травмы, каждый день все болело
Ну началось
Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, хочет ли организовать поединок против экс-чемпиона UFC Френциса Нганну.
"Хочу провести это сражение. На самом деле сейчас многое происходит. Мы все еще ведем переговоры по этому поводу. В настоящее время главная задача – определиться со структурой ивента. Мы обменялись мнениями. Лично я за то, чтобы провести один бой в боксе и один бой в ММА. Я готов сразиться по его правилам после того, как он примет бой по моим. Считаю, что в этом деле нужно вести себя честно.
Бой все же произойдет. Будет еще много боев с моим участием. Все зависит от меня. За последние 4 года меня замучили травмы. Болела рука. Не мог даже толком наносить удары. Но и остановиться тоже не мог, я ведь тот еще воин. Каждый день все болело. Сейчас никаких травм нет. Я снова в хорошем настроении" – сказал Уайлдер.
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