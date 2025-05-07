Уайлдер: За последние четыре года меня замучили травмы, каждый день все болело

Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, хочет ли организовать поединок против экс-чемпиона UFC Френциса Нганну.

"Хочу провести это сражение. На самом деле сейчас многое происходит. Мы все еще ведем переговоры по этому поводу. В настоящее время главная задача – определиться со структурой ивента. Мы обменялись мнениями. Лично я за то, чтобы провести один бой в боксе и один бой в ММА. Я готов сразиться по его правилам после того, как он примет бой по моим. Считаю, что в этом деле нужно вести себя честно.

Бой все же произойдет. Будет еще много боев с моим участием. Все зависит от меня. За последние 4 года меня замучили травмы. Болела рука. Не мог даже толком наносить удары. Но и остановиться тоже не мог, я ведь тот еще воин. Каждый день все болело. Сейчас никаких травм нет. Я снова в хорошем настроении" – сказал Уайлдер.