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Шакур Стивенсон: У меня лучшее резюме и меня ставят в андеркард

Бокс

Боксер недоволен решением организаторов

Шакур Стивенсон: У меня лучшее резюме и меня ставят в андеркард

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) недоволен решением организаторов поставить его бой с Уильямом Сепедой (33-0, 27 KO) перед поэдинком Эдгара Берланги и Хамзой Ширазом.

"Мой бой поставили перед Эдгаром, но я - самая большая звезда этого вечера. Именно меня хотят видеть болельщики.

У меня лучшее резюме. Больше всего достижений. И меня ставят к нему в андеркард? Это не имеет смысла. Уберите меня из этого карда - и посмотрите, что будет. Никто даже не обратит внимания. Все следят за этим вечером только из-за меня.

Турки хочет организовать лучшие бои, но я хочу самых больших и громких поединков. Я хочу бой с Танком. Центральный парк или Таймс-сквер - это было бы круто", - сказал Шакур.

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