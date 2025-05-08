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The Ring обновили рейтинг Р4Р, Усик сохраняет лидерство

Бокс
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Король здесь только один

The Ring обновили рейтинг Р4Р, Усик сохраняет лидерство

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

Лидерство сохраняет чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик, на вторую позицию вышел абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ, а ТОП-3 замыкает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Дзунто Накатани

8. Сауль Альварес

9. Кен Широ

10. Давид Бенавидес

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