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The Ring обновили рейтинг Р4Р, Усик сохраняет лидерство
Король здесь только один
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
Лидерство сохраняет чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик, на вторую позицию вышел абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ, а ТОП-3 замыкает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Дзунто Накатани
8. Сауль Альварес
9. Кен Широ
10. Давид Бенавидес
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