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Джошуа дал прогноз на бой Альварес-Кроуфорд
Экспертное мнение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа дал прогноз на бой между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Теренсом Кроуфордом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
"Я с нетерпением жду бой Каннело – Кроуфорд, потому что мне кажется, что "Бад" хочет доказать свою точку зрения. Понимаете, что я имею в виду? Это будет хороший бой. Увидим, что будет. Сентябрь уже не за горами.
Кому я отдаю предпочтение? Не знаю. Когда Кроуфорд сражался в последнем бою с Мадримовым, мне кажется, что он был не тем Теренсом, которого мы все ждали. Но есть другая сторона Кроуфорда. Я не знаю здесь шансов 50 на 50. Давайте оценим так, потому что я не могу дать прогноз" – сказал Джошуа.
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