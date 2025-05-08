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Крис Юбэнк рассказал, от чего будет зависеть исход реванша Усик — Дюбуа
До боя осталось не так уж и много времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший претендент на титул чемпиона мира британец Крис Юбэнк-младший высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
"Дюбуа на ходу, в прошлом бою он победил Энтони Джошуа. Усик тоже в порядке. В первом бою они оба показали ментальную слабость.
Усик взял трёхминутную паузу после удара, который одни посчитали запрещённым, другие — нет. И всё же это произошло. Дюбуа сломался под давлением сразу же после этого. В реванше победит тот, кто лучше будет готов психологически", — приводит слова Юбэнка talkSPORT.
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