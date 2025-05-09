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Кроуфорд упомянул Усика в очень интересном контексте
Это действительно стоит отметить
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд рассказал, не опасается ли сражаться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, учитывая разницу в габаритах.
"Каннело всегда самый мелкий персонаж в своем дивизионе. Когда Усик сражался с Фьюри, Тайсон был гораздо больше Усика. Так что большие ребята не всегда побеждают" – сказал Кроуфорд.
Напомним, что бой Теренса против Канело состоится 12 сентября 2025 года в США.
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Источник:vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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