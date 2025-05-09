Вице-президент ТОР Rank рассказал, что ему известно о будущем Ломаченко

Вице-президент промоутерской компании ТОР Rank Карл Моретти рассказал, что ему известно о дальнейшей карьере украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко.

"Ему принимать решение. До сентября станет известно, собирается ли он сразиться с победителем боя между Реймондом и Зауром, то есть со своим обязательным претендентом. Если он откажется от этого права, это все равно ничего не значит. Он ведь может вернуться на ринг ради какого-то совершенно другого боя. То есть, вопрос о том, продолжит ли он карьеру, все равно останется открытым даже в случае отказа от поединка с обязательным претендентом.

Это Лома. Он может делать все, что угодно. Ему нечего доказывать. Вопрос лишь в том, хочет ли он снова выходить на ринг. Да, мы были близки к бою с Джервонтой Дэвисом, но оказалось, что Лома не хочет возвращаться в ринг. Оказалось, что он хочет взять паузу. Не знаю, увидим ли мы его снова в ринге" – сказал Карл.