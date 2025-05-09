  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Вице-президент ТОР Rank рассказал, что ему известно о будущем Ломаченко

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент ТОР Rank рассказал, что ему известно о будущем Ломаченко

Бокс

Снова никакой ясности

Вице-президент ТОР Rank рассказал, что ему известно о будущем Ломаченко

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Новина українською

Вице-президент промоутерской компании ТОР Rank Карл Моретти рассказал, что ему известно о дальнейшей карьере украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко.

"Ему принимать решение. До сентября станет известно, собирается ли он сразиться с победителем боя между Реймондом и Зауром, то есть со своим обязательным претендентом. Если он откажется от этого права, это все равно ничего не значит. Он ведь может вернуться на ринг ради какого-то совершенно другого боя. То есть, вопрос о том, продолжит ли он карьеру, все равно останется открытым даже в случае отказа от поединка с обязательным претендентом.

Это Лома. Он может делать все, что угодно. Ему нечего доказывать. Вопрос лишь в том, хочет ли он снова выходить на ринг. Да, мы были близки к бою с Джервонтой Дэвисом, но оказалось, что Лома не хочет возвращаться в ринг. Оказалось, что он хочет взять паузу. Не знаю, увидим ли мы его снова в ринге" – сказал Карл.

Кроуфорд упомянул Усика в очень интересном контексте

По теме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа рассказал, сколько билетов уже реализовано на бой против Усика
yellow-arrow
Кроуфорд упомянул Усика в очень интересном контексте
yellow-arrow
Боб Арум: Лопес очень большой андердог в бою против Энниса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости