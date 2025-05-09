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Промоутер Дюбуа рассказал, сколько билетов уже реализовано на бой против Усика

Бокс
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Приличная цифра

Промоутер Дюбуа рассказал, сколько билетов уже реализовано на бой против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, сколько билетов продано на бой его подопечного против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

О наполненности арены Уэмбли на бой 19 июля:

"Мы уже продали чуть меньше 70 тысяч билетов. Уже идет шикарно. А ведь мы еще даже андеркард не объявили."

Боится ли Усик Дюбуа?

"Я не думаю, что Александру так же комфортно, как было на предыдущих пресс-конференциях. И ему следует опасаться. Усик знает, что Дюбуа может причинить ему вред. И мне было интересно следить за всем этим на интервью у Пирса Моргана. Когда был подробный обзор этого удара и каждый мог увидеть, куда пришелся этот удар.

И то, что я имею в виду – это показывает, что Дюбуа может навредить Усику. Но Александр большой боец. Я имею огромное уважение к нему. И это будет невероятная ночь, шедевральная."

Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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Источник:
XSport
Опубликовал: Андрей Хижняк
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