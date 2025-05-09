Катмен Усика – об ударе Дюбуа ниже пояса: Это была не случайность, он его выбросил намеренно

Рас Анбер, катмен украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) вспомнил первый бой своего подопечного против британца Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и прокомментировал случай с ударом ниже пояса.

"Нет сомнений, что были удары ниже пояса. Я не считал сколько их было, но я помню другое. Когда случился тот спорный удар ниже пояса, я кричал на супервайзера и уполномоченного. Они могут подтвердить. Я кричал, что это было намеренно. В моей голове не было сомнений, что этот удар ниже пояса был нанесен специально. Это была не случайность, он его выбросил намеренно. Я верю в это, и я пойду с этим в могилу" – сказал Анбер.