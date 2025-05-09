  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Катмен Усика – об ударе Дюбуа ниже пояса: Это была не случайность, он его выбросил намеренно

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катмен Усика – об ударе Дюбуа ниже пояса: Это была не случайность, он его выбросил намеренно

Бокс
Обновлено

Интересное мнение

Катмен Усика – об ударе Дюбуа ниже пояса: Это была не случайность, он его выбросил намеренно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рас Анбер, катмен украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) вспомнил первый бой своего подопечного против британца Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и прокомментировал случай с ударом ниже пояса.

"Нет сомнений, что были удары ниже пояса. Я не считал сколько их было, но я помню другое. Когда случился тот спорный удар ниже пояса, я кричал на супервайзера и уполномоченного. Они могут подтвердить. Я кричал, что это было намеренно. В моей голове не было сомнений, что этот удар ниже пояса был нанесен специально. Это была не случайность, он его выбросил намеренно. Я верю в это, и я пойду с этим в могилу" – сказал Анбер.

Промоутер Дюбуа рассказал, сколько билетов уже реализовано на бой против Усика

По теме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа рассказал, сколько билетов уже реализовано на бой против Усика
yellow-arrow
Вице-президент ТОР Rank рассказал, что ему известно о будущем Ломаченко
yellow-arrow
Кроуфорд упомянул Усика в очень интересном контексте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости