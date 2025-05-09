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Стала известна дата возвращения Пакьяо

Бокс

Осталось совсем немного

Стала известна дата возвращения Пакьяо

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо проведёт поединок 19 июля 2025 года с Марио Барриосом. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Об этом пишет ESPN. Официального подтверждения проведения этого боя пока нет.

Мэнни Пакьяо 46 лет, он становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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