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Стала известна дата возвращения Пакьяо
Осталось совсем немного
фото - boxingscene.com
Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо проведёт поединок 19 июля 2025 года с Марио Барриосом. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
Об этом пишет ESPN. Официального подтверждения проведения этого боя пока нет.
Мэнни Пакьяо 46 лет, он становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.
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