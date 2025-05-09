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Вице-президент Top Rank: До сентября станет понятно, планирует ли Ломаченко проводить бой

Бокс

Посмотрим, вернется ли украинец в ринг

Вице-президент Top Rank: До сентября станет понятно, планирует ли Ломаченко проводить бой

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент Top Rank Карл Моретти не уверен, что зрители дождутся возвращения действующего чемпиона мира по версии IBA украинца Василия Ломаченко.

"Решение за Василием. До сентября станет понятно, планирует ли он проводить бой с победителем поединка между Рэймондом и Зауром, то есть со своим обязательным претендентом. Если он откажется, то это ничего не будет значить. Он вполне может вернуться и ради другого боя. Вопрос о том, продолжит ли он карьеру, будет открыт, даже если он откажется от боя с обязательным претендентом.

Ломаченко может делать что угодно. Ему нечего доказывать. Вопрос только в том, хочет ли он вновь выходить на ринг. Мы были близки к поединку с Джервонтой Дэвисом, но оказалось, что Ломаченко не собирается возвращаться. Он захотел взять паузу. Так что не знаю, увидим ли мы его вновь в ринге", — приводит слова Моретти BoxingScene.

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