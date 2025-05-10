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Арум рассказал, когда станет известно о будущем Ломаченко

Бокс

Странный боксер

Арум рассказал, когда станет известно о будущем Ломаченко

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, промоутер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) рассказал, что совсем недавно его подопечный в третий раз стал отцом.

Также специалист рассказал, когда спортсмен решит судьбу своего будущего в боксе.

"Я не знаю, вернется ли Ломаченко. Мы узнаем примерно через неделю" – цитирует слова Арума издания BoxingScene.

Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел в мае 2024 года, победив представителя Австралии Джорджа Камбососа и завоевав титул IBF. После этого украинец объявил о паузе в выступлениях на ринге, однако до сих пор не известно, вернется ли Василий на ринг или окончательно завершит с боксом.

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