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Отец Фьюри утверждает, что у Тайсона украли победу в боях против Усика

Бокс
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Фантазер еще тот

Отец Фьюри утверждает, что у Тайсона украли победу в боях против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Джон Фьюри, отец британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что в поединке его сына против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика судьи насчитали неправильный результат.

"Прежде всего, у него украли его пояса, не правда ли? Что я могу сказать? Когда кто-то заплатил тебе кучу денег, кажется, что он возмутится, если ты останешься чемпионом, не правда ли? Я считаю, что Тайсону, по-видимому, не хотели платить такую ​​сумму денег. Возможно, они не могли позволить снова заплатить ему столько же, если бы он остался чемпионом. По-моему, он выиграл оба боя" – сказал Фьюри-старший.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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