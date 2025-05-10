Отец Фьюри утверждает, что у Тайсона украли победу в боях против Усика

Джон Фьюри, отец британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что в поединке его сына против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика судьи насчитали неправильный результат.

"Прежде всего, у него украли его пояса, не правда ли? Что я могу сказать? Когда кто-то заплатил тебе кучу денег, кажется, что он возмутится, если ты останешься чемпионом, не правда ли? Я считаю, что Тайсону, по-видимому, не хотели платить такую ​​сумму денег. Возможно, они не могли позволить снова заплатить ему столько же, если бы он остался чемпионом. По-моему, он выиграл оба боя" – сказал Фьюри-старший.