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Отец Фьюри утверждает, что у Тайсона украли победу в боях против Усика
Фантазер еще тот
Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Фьюри, отец британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, что в поединке его сына против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика судьи насчитали неправильный результат.
"Прежде всего, у него украли его пояса, не правда ли? Что я могу сказать? Когда кто-то заплатил тебе кучу денег, кажется, что он возмутится, если ты останешься чемпионом, не правда ли? Я считаю, что Тайсону, по-видимому, не хотели платить такую сумму денег. Возможно, они не могли позволить снова заплатить ему столько же, если бы он остался чемпионом. По-моему, он выиграл оба боя" – сказал Фьюри-старший.
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