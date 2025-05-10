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Фьюри-старший дал свой прогноз на реванш Усик-Дюбуа

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Фьюри-старший дал свой прогноз на реванш Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Джон Фьюри, отец британского супертяжа Тайсона Фьюри дал прогноз на бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Удачи Александру Усику, он заслуживает оставаться чемпионом долгое время. Но еще раз он собирается продолжать слишком долго. Я вижу сейчас, что Дэниел Дюбуа станет абсолютным чемпионом. Сколько матчей ты прошел? Ты перешел из крузеров в хевивейт, тебя били большие ребята. Дюбуа прошел Джошуа, провел хорошее сражение против Миллера, и я просто думаю, что бокс – это спорт молодых, и может произойти все, что угодно. Но вы скоро можете увидеть нового чемпиона на Уэмбли" – сказал Джон.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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