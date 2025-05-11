Белью рассказал об ожиданиях от реванша Усик-Дюбуа

Бывший британский супертяж Тони Белью прокомментировал свои ожидания от поединка за титул абсолютного чемпиона королевского дивизиона Усик-Дюбуа.

"Дюбуа знает, что будет. Он знает, как это тяжело, как трудно. В первом поединке ему не хватило, и он сдался. Что есть, то есть. Можно преувеличивать или умалять как вам угодно. Я считаю, Дэниель Дюбуа сейчас подходит к другой стадии своей карьеры. Он сейчас понимает, что нужно сделать и что на кону. Он показал, что сейчас могут пройти тяжелые испытания в поединках. Я считаю, что победа над Энтони Джошуа усилила его уровни уверенности на самые высокие за все время. Думаю, он будет хорошо чувствовать себя, выходя на этот бой. Я считаю, что он супер опасный оппонент и он выйдет туда с большой верой в себя. Но эта вера будет таять с каждым раундом и как только начнут прилетать удары. Вопросы снова будут заданы. Александр Усик выйдет победителем!" – сказал Белью.