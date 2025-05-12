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Белью рассказал, хочет ли увидеть возвращение Фьюри на профи-ринг
Интересное мнение
Фото: Getty Images
Бывший британский супертяж Тони Белью рассказал, хочет ли он увидеть возвращение на ринг своего соотечественника Тайсона Фьюри.
"Мне необходимо увидеть возвращение Тайсона Фьюри на ринг, ведь если он вернется только ради денег, это будет видно в ночь боя.
Если Фьюри вернется ради денег, это будет видно. Если он вернется ради наследства, ты будешь иметь дело с другим зверем. Это будет голодный боец, и это опасный боец" – сказал Тони.
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Источник:fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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