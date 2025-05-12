Дюбуа рассказал о тактике на поединок против Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своем плане на поединок против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Ring:

"Любое открытое место, которое я вижу – просто сильно бить. Было видно, как он испытывал вред вследствие таких ударов, но я не собираюсь сходить с ума – нужно просто варьировать действия.

Было очень досадно сняться с боя против Паркера. И дело не только во мне – это задело всю команду: расходы на лагерь, спарринги и все остальное. Это был депрессивный период, но сейчас мы здесь, у нас новая цель. Дома нам даже лучше, да, были проблемы, но сейчас я держу все под контролем.

В первом бою многое было против меня, и все кончилось так, как кончилось. Но я вернулся и чувствую себя новым человеком. Весь этот опыт вдохновил меня – добиться успеха и стать лучше.

Я дерусь, чтобы исправить прошлое и развеять все противоречия" – сказал Дюбуа.