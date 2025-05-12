Тренер Уайлдера рассказал, на кого нужно ставить в поединке Усик-Дюбуа

Малик Скотт, тренер американского супертяжа Деонтея Уайлдера рассказал, кому отдает предпочтение в поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и украинским обладателем титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО).

"Если бы я ставил на бои, и учитывая мои знания, здесь надо ставить на Усика. Почему этого не сделать? Он остановил его джебом (в первом поединке), и Дюбуа просто сидел на коленях, и не вставал. Да, Дюбуа очень крепок, и он вернулся после подобных вещей, и очень жестко сражался, и при тех же прогнозах он не оставался на своих коленях и не сдавался. Когда он сражался с Джарреллом Миллером, он был в темных местах и ​​в конце увидел свет. Когда он сражался с Хрговичем, он тоже был в темных местах и ​​увидел свет. Это не тест его характера, но нужно помнить о таких случаях, как были с Джо Джойсом. И потом с Усиком и джебом – надо помнить об этом. Нужно ставить на Усика в этом бою. И я даже не вдаваюсь в эти нюансы с тем ударом, был он ниже пояса или нет. У меня для этого нет комментариев" – сказал Скотт.