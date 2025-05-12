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Дана Уайт: Кроуфорд - Альварес будет один из самых громких боёв в истории
Глава UFC рассказал о своей роли в организации этого поединка
Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о своей роли в организации боксёрского поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.
Напомним, что поединок состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).
"Это будет один из самых громких боёв в истории. И для меня честь заполучить возможность стать его частью. Что касается меня, то я буду продвижением, всеми деталями шоу на арене, пиаром и тому подобным. Если короче, я будут заниматься тем, чем и перед турниром UFC Noche. Оба ивента пройдут в одни выходные, так что это будет жаркий уикенд", — сказал Уайт в интервью ESPN.
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