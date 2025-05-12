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ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире
Лидер рейтинга неизменим
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
Возглавил этот список украинский непобежденный чемпион Александр Усик (23-0, 14 КО). На втором месте расположился Наоя Иноуэ, а замкнул топ-3 Теренс Кроуфорд.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.
- Александр Усик (23-0).
- Наоя Иноуэ (30-0).
- Теренс Кроуфорд (41-0).
- Дмитрий Бивол (24-1).
- Артур Бетербиев (21-1).
- Джесси Родригес (21-0).
- Сауль Альварес (69-2-2).
- Дэвид Бенавидес (30-0).
- Дзюнто Накатани (30-0).
- Шакур Стивенсон (23-0).
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