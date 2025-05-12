Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Возглавил этот список украинский непобежденный чемпион Александр Усик (23-0, 14 КО). На втором месте расположился Наоя Иноуэ, а замкнул топ-3 Теренс Кроуфорд.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.