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ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире

Бокс

Лидер рейтинга неизменим

ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Возглавил этот список украинский непобежденный чемпион Александр Усик (23-0, 14 КО). На втором месте расположился Наоя Иноуэ, а замкнул топ-3 Теренс Кроуфорд.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

  1. Александр Усик (23-0).
  2. Наоя Иноуэ (30-0).
  3. Теренс Кроуфорд (41-0).
  4. Дмитрий Бивол (24-1).
  5. Артур Бетербиев (21-1).
  6. Джесси Родригес (21-0).
  7. Сауль Альварес (69-2-2).
  8. Дэвид Бенавидес (30-0).
  9. Дзюнто Накатани (30-0).
  10. Шакур Стивенсон (23-0).
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