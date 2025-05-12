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Отец Тайсона Фьюри: Усик задаст Дюбуа тяжелую ночь
По его мнению у британца есть шанс
The Sun
Отец Тайсона Фьюри Джон высказался о бое украинского чемпиона по версиям WBO/WBC/WBA Александра Усика (23-0, 14 КО) против обладателя титула IBF британца Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО).
Напомним, что он состоится 19 июля в Лондоне.
Вы считаете Дюбуа может вытянуть бой против Александра Усика?
Он достаточно молод, силён и у него есть мощь, но Усик — это мастер техники. Если Дюбуа поставит его на заднюю ногу, будет продолжать его разбирать, бомбить… Но если нет, то Усик задаст ему тяжелую ночь, потому что он классный. Есть уровни в этом спорте и по моему мнению, он на вершине дерева.
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