Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер рассказал о своем любимом нокауте в карьере
Один из самых красивых в истории
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, какой нокаут в течение своей карьеры он может назвать лучшим.
"Я думаю, что нокаут в бою с Домиником Бризилом всегда будет моим любимым из-за напряжения и истории, которая к нему привела. Вы все знаете о ситуации. Мне действительно врали о многих вещах, и, знаете, люди пытаются перенести мой характер в бокс и на пресс-конференции, пытаются судить меня по тому, кем я являюсь на самом деле" – сказал Деонтей.
Напомним, что ранее ESPN
Популярное сейчас
- Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Аталанты
- Хлань рассказал, как часто поляки отправляют его домой в Украину
- Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет
- "Их подвиг безграничен", - Ломаченко поздравил всех с 9 мая
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане