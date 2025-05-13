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Уайлдер рассказал о своем любимом нокауте в карьере

Бокс

Один из самых красивых в истории

Уайлдер рассказал о своем любимом нокауте в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, какой нокаут в течение своей карьеры он может назвать лучшим.

"Я думаю, что нокаут в бою с Домиником Бризилом всегда будет моим любимым из-за напряжения и истории, которая к нему привела. Вы все знаете о ситуации. Мне действительно врали о многих вещах, и, знаете, люди пытаются перенести мой характер в бокс и на пресс-конференции, пытаются судить меня по тому, кем я являюсь на самом деле" – сказал Деонтей.

Напомним, что ранее ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров в мире.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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