Уайлдер рассказал о своем любимом нокауте в карьере

Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, какой нокаут в течение своей карьеры он может назвать лучшим.

"Я думаю, что нокаут в бою с Домиником Бризилом всегда будет моим любимым из-за напряжения и истории, которая к нему привела. Вы все знаете о ситуации. Мне действительно врали о многих вещах, и, знаете, люди пытаются перенести мой характер в бокс и на пресс-конференции, пытаются судить меня по тому, кем я являюсь на самом деле" – сказал Деонтей.