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Чжилей: Если Джошуа заинтересован, то я в деле

Бокс
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Вряд ли это сражение состоится

Чжилей: Если Джошуа заинтересован, то я в деле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей рассказал, хотел ли бы провести поединок против британца Энтони Джошуа.

"Если Джошуа заинтересован, то я в деле. Я подерусь где угодно. Об этом поединке говорили многие годы, но он так и не состоялся. Будет здорово, если мы сможем устроить его на этот раз.

Моя мечта не изменилась. Я все еще преследую ее. Я по-прежнему на пути к тому, чтобы стать лучшим чемпионом мира. Я все еще в одном шаге от этой цели, но нужно многое сделать, чтобы подняться на вершину" – сказал Чжилей.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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