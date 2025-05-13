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Чжилей: Если Джошуа заинтересован, то я в деле
Вряд ли это сражение состоится
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей рассказал, хотел ли бы провести поединок против британца Энтони Джошуа.
"Если Джошуа заинтересован, то я в деле. Я подерусь где угодно. Об этом поединке говорили многие годы, но он так и не состоялся. Будет здорово, если мы сможем устроить его на этот раз.
Моя мечта не изменилась. Я все еще преследую ее. Я по-прежнему на пути к тому, чтобы стать лучшим чемпионом мира. Я все еще в одном шаге от этой цели, но нужно многое сделать, чтобы подняться на вершину" – сказал Чжилей.
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