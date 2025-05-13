Чжилей: Если Джошуа заинтересован, то я в деле

Китайский супертяж Чжан Чжилей рассказал, хотел ли бы провести поединок против британца Энтони Джошуа.

"Если Джошуа заинтересован, то я в деле. Я подерусь где угодно. Об этом поединке говорили многие годы, но он так и не состоялся. Будет здорово, если мы сможем устроить его на этот раз.

Моя мечта не изменилась. Я все еще преследую ее. Я по-прежнему на пути к тому, чтобы стать лучшим чемпионом мира. Я все еще в одном шаге от этой цели, но нужно многое сделать, чтобы подняться на вершину" – сказал Чжилей.