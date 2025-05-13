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Усик готов выйти на третий поединок против Фьюри
А готов ли вернуться Тайсон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) заявил, что готов провести трилогию против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).
– Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой.
– Ты хочешь? Ты согласился бы на трилогию?
– Без проблем, я готов.
– Возможно, мы могли бы организовать это в Манчестере, на Олд Траффорд, для Тайсона Фьюри. Да?
– Да, без проблем. Сколько там мест?
– Около 70-80 тысяч
???? @usykaa ???????????????????? the trilogy with @Tyson_Fury, and calls for a special venue to host it… ????#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/96CihLMWto— Queensberry Promotions (@Queensberry) May 12, 2025
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