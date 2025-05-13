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Глава WBC прокомментировал решение Пакьяо вернуться в ринг
Филиппинец выйдет в ринг 20 июля
Фото: fightnews.info
Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объяснил решение организации санкционировать поединок за мировой титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцем Марио Барриосом (29-2-1, 19 KO) и филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).
"Помните Шугара Рэя Леонарда? Моего отца Хосе Сулеймана и WBC критиковали за организацию его боя против Хаглера. Мэнни Пакьяо получил лицензию штата Невада, прошёл все медицинские тесты, и легендарный чемпион WBC получил разрешение на бой от нашей организации. Поговорим 20 июля", — написал Сулейман в социальных сетях.
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