Деонтей Уайлдер: Теперь во мне снова есть этот ублюдок

39-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) поделился ожиданиями от возвращения в ринг.

Напомним, что 27 июня он выйдет в ринг с Тайрреллом Энтони Херндоном (24-5, 15 КО).

"Я буду чувствовать себя потрясающе. Знаете, мой разум, мой дух — они вернулись. Физически я вернулся. Теперь у меня нет травм. Меня называли “Ветряная мельница Уайлдер”. Так вот это пропало. А теперь во мне снова есть этот ублюдок", — сказал Деонтей.