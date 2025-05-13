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Деонтей Уайлдер: Теперь во мне снова есть этот ублюдок
Деонтей высказался о предстоящем бое
39-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) поделился ожиданиями от возвращения в ринг.
Напомним, что 27 июня он выйдет в ринг с Тайрреллом Энтони Херндоном (24-5, 15 КО).
"Я буду чувствовать себя потрясающе. Знаете, мой разум, мой дух — они вернулись. Физически я вернулся. Теперь у меня нет травм. Меня называли “Ветряная мельница Уайлдер”. Так вот это пропало. А теперь во мне снова есть этот ублюдок", — сказал Деонтей.
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