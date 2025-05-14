Бой Альварес-Кроуфорд перенесен на один день

Бой между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) перенесен.

Первоначально планировалось, что боксеры выйдут на ринг 12 сентября (пятница), однако новая дата встречи – 13 сентября (суббота).

Что касается места проведения, то конкретики пока нет. Среди вариантов рассматриваются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас.