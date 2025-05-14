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Бой Альварес-Кроуфорд перенесен на один день
Причины пока неизвестны
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бой между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) перенесен.
Первоначально планировалось, что боксеры выйдут на ринг 12 сентября (пятница), однако новая дата встречи – 13 сентября (суббота).
Что касается места проведения, то конкретики пока нет. Среди вариантов рассматриваются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас.
Напомним, что Усик
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