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Бой Альварес-Кроуфорд перенесен на один день

Бокс
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Причины пока неизвестны

Бой Альварес-Кроуфорд перенесен на один день

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бой между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) перенесен.

Первоначально планировалось, что боксеры выйдут на ринг 12 сентября (пятница), однако новая дата встречи – 13 сентября (суббота).

Что касается места проведения, то конкретики пока нет. Среди вариантов рассматриваются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас.

Напомним, что Усик готов выйти на третий поединок против Фьюри.

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