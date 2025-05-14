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Менеджер Фьюри заинтриговал слухами о возвращении Тайсона в ринг
А почему бы и нет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри рассказал, занимается ли сейчас его бывший подопечный и планирует ли он вернуться на профи-ринг.
"Ну, он недавно купил новую пару боксерок, так о чем это вам говорит? Я был с ним на днях в Шотландии, мы отлично провели время, он был счастливым, мы выпили пару бутылок Гиннесса, и он действительно выглядит в хорошей форме. Но он купил себе новую пару боксерок и новые боксерские шорты. Вы все скоро сами узнаете, не правда ли? Он уже дал вам немного аперитива. Посмотрим, но все хорошее приходит в свое время" – сказал Браун.
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