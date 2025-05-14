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Жена Усика снова удивляет фанатов фотосессией в черно-белых тонах. Фото
Ей очень подходит этот стиль
Екатерина Усик, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в фотосессии, для которой выбрала необычные черно-белые тона. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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