Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря

Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО), чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF, поделился со своими фанатами новым фото. Боксёр показал снимок из своего тренировочного лагеря. Сейчас британец готовится к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий снимок Даниэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика снова удивляет фанатов фотосессией в черно-белых тонах. Фото