  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря

Бокс

Готовится к битве всей жизни

Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО), чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF, поделился со своими фанатами новым фото. Боксёр показал снимок из своего тренировочного лагеря. Сейчас британец готовится к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий снимок Даниэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря - изображение 1

Жена Усика снова удивляет фанатов фотосессией в черно-белых тонах. Фото

По теме
yellow-arrow
Жена Усика снова удивляет фанатов фотосессией в черно-белых тонах. Фото
yellow-arrow
Менеджер Фьюри заинтриговал слухами о возвращении Тайсона в ринг
yellow-arrow
Бой Альварес-Кроуфорд перенесен на один день
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости