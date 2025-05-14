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Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря
Готовится к битве всей жизни
Фото: Getty Images
Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО), чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF, поделился со своими фанатами новым фото. Боксёр показал снимок из своего тренировочного лагеря. Сейчас британец готовится к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий снимок Даниэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
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