Промоутер Джошуа рассказал о ближайших планах своего подопечного

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал о дальнейших планах на карьеру своего подопечного.

"Перед сражением с Дюбуа, это не редкость, у него была небольшая боль в локте. Ничего такого, что повлияло бы на него в бою, спарринги проходили отлично. В бою с Дюбуа он усугубил ситуацию, она стала немного хуже. Но ничего серьезного. Тогда все говорили: "О, давайте проведем реванш в феврале". Мы сказали, что он не будет готов, потому что у него боли". Я сказал, что он не сможет вернуться к тренировкам раньше января.

Он возвращается в январе, начинает тренировку. Все не очень хорошо, поэтому ему сказали отдохнуть от 10 до 12 недель, потому что не хотелось делать операцию. Он прошел реабилитацию и снова вернулся в лагерь. Где-то в марте он все еще не чувствовал себя хорошо. Ходил к специалисту, тот говорил ему четыре-шесть делать это, четыре-шесть недель делать это и так далее. Окей, он возвращается, а они говорят: "Тебе нужна операция". Ничего серьезного, артроскопия и бла-бла-бла.

Я сказал Эй Джею: "Друг, я думаю, что ты должен сделать какое-нибудь небольшое заявление или что-то такое, что тебе нужна операция, потому что на каждом интервью меня спрашивают, что происходит с Эй Джеем". Он говорит: "Нет, я сделаю заявление, когда мне сделают операцию". На обратном пути вы взяли у него интервью, он сказал вам, что ему нужна будет операция на локте.

Я думаю, что она будет на этой неделе или на следующей, там ничего особенного. Я думаю, что нужно четыре-шесть недель для восстановления. Он будет драться только один раз в этом году, вероятно, это будет сентябрь или позже. Это также позволит нам увидеть, что произойдет в бою между Дюбуа и Усиком и что потенциально важнее, что будет с мистером Фьюри" – сказал Хирн.