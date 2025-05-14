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Фьюри вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спарринга. Фото
Готовится к возвращению
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец снова вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спаррингов. Соответствующий пост Тайсон опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Великолепная работа в тренировочном зале сегодня. 12 раундов бокса"
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