Фьюри вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спарринга. Фото

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец снова вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спаррингов. Соответствующий пост Тайсон опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Великолепная работа в тренировочном зале сегодня. 12 раундов бокса"