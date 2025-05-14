  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спарринга. Фото

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спарринга. Фото

Бокс
Обновлено

Готовится к возвращению

Фьюри вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спарринга. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец снова вернулся в тренировочный зал и провел 12 раундов спаррингов. Соответствующий пост Тайсон опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Великолепная работа в тренировочном зале сегодня. 12 раундов бокса"

Менеджер Фьюри заинтриговал слухами о возвращении Тайсона в ринг

По теме
yellow-arrow
Промоутер Джошуа рассказал о ближайших планах своего подопечного
yellow-arrow
Дюбуа показал редкое фото из своего тренировочного лагеря
yellow-arrow
Жена Усика снова удивляет фанатов фотосессией в черно-белых тонах. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости