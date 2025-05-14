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Чжан Чжилэй готов выйти в ринг с Энтони Джошуа
Боксер публично заявил о желании провести этот поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский боксёр Чжан Чжилэй заявил о готовности провести бой против экс-чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа.
"Если Джошуа заинтересован — я в деле. Я всё ещё мечтаю стать лучшим чемпионом мира и не собираюсь отступать. Остался всего шаг, но предстоит пройти тяжёлый путь", — приводит слова Чжилэя The Ring.
Напомним, Чжилэй свой последний бой проводил в феврале 2025 года и потерпел там поражение нокаутом в шестом раунде от немца Агита Кабайела. Джошуа предыдущий поединок провёл в сентябре 2024 года и также потерпел поражение от чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.
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