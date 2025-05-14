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Диллиан Уайт узнал дату возвращения в ринг

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Британец пока не знает имя соперника

Диллиан Уайт узнал дату возвращения в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт вернется в ринг 7 июня в Ипсвиче (Англия), где проведет 10-раундовое противостояние. Соперник пока неизвестен, пишет портал Boxing Scene.

Не исключается, что британец может сразиться с Хьюи Фьюри.

Напомним, Уайт до этого планировал вернуться 5 апреля в Лондоне и должен был сразиться с соотечественником Джо Джойсом, но в итоге бой был отменён из-за травмы, полученной Уайтом в процессе подготовки.

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