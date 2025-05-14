Ломаченко исключили из рейтинга лучших боксеров легкого веса по версии The Ring

Журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе. В обновленном рейтинге из-за неактивности исключили чемпиона IBF и IBO Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

37-летний украинский боксер в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Еще один наш боксер, бывший чемпион в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) поднялся на восьмую строчку.

Рейтинг The Ring в легком весе: