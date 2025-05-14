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Ломаченко исключили из рейтинга лучших боксеров легкого веса по версии The Ring
Ожидаемо
Boxingscene
Журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе. В обновленном рейтинге из-за неактивности исключили чемпиона IBF и IBO Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).
37-летний украинский боксер в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.
Еще один наш боксер, бывший чемпион в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) поднялся на восьмую строчку.
Рейтинг The Ring в легком весе:
- Джервонта Дэвис
- Кейшон Дэвис
- Шакур Стивенсон
- Уильям Сепеда
- Рэймонд Мураталла
- Энди Крус
- Фрэнк Мартин
- Денис Беринчик
- Тевин Фармер
- Сэм Ноукс
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