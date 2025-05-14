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Ломаченко исключили из рейтинга лучших боксеров легкого веса по версии The Ring

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Ломаченко исключили из рейтинга лучших боксеров легкого веса по версии The Ring

Boxingscene

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе. В обновленном рейтинге из-за неактивности исключили чемпиона IBF и IBO Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

37-летний украинский боксер в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Еще один наш боксер, бывший чемпион в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) поднялся на восьмую строчку.

Рейтинг The Ring в легком весе:

  1. Джервонта Дэвис
  2. Кейшон Дэвис
  3. Шакур Стивенсон
  4. Уильям Сепеда
  5. Рэймонд Мураталла
  6. Энди Крус
  7. Фрэнк Мартин
  8. Денис Беринчик
  9. Тевин Фармер
  10. Сэм Ноукс
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Василий Ломаченко Денис Беринчик
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