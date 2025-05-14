Эдди Хирн: Ментально Усик имеет невероятное преимущество над другими

Промоутер Эдди Хирн рассказал о преимуществе чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) над своими соперниками.

- В чем секрет его успеха - как чемпиона и как настоящего амбассадора спорта?

- Я думаю, это Богом данный талант, и, знаете, его вера - очень сильная. Большинство своих побед он одержал на чужой земле, во "дворах" соперников, когда бил их. Но ментально он имеет невероятное преимущество над другими.

Фьюри, кроме Усика, лучший в плане психологического давления и треш-тока. Но Усик переиграл его в этом смысле, действительно. А Кличко - это боец, которого формировала потребность в контроле. Ему нужно было контролировать соперника, - сказал Хирн.

Напомним, что Усик в своем следующем поединке, который состоится 19 июля, встретится с Даниэлем Дюбуа.