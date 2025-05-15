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В команде Пола хотят провести поединок с Усиком
Странная затея
Getty Images/Global Images Ukraine
Накиса Бидарян, промоутер американского блоггера и боксера Джейка Пола рассказал, что команда украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) контактировала с ними по поводу организации поединка между спортсменами.
Джейк Пол: Я хочу быть как Холли Холм и попробовать свои силы в клетке. Это то, в чем я очень заинтересован, и я думаю, это будет большой спектакль. Нейт Диаз до сих пор скрывается, но мы найдем достойного соперника. Может быть, Усик. Может быть, Томми Фьюри.
Накиса Бидарян: Усик вызвал Джейка много раз в ММА. Они контактировали с нами за кулисами, они хотят поединка в 2026 году. Это то, к чему мы точно будем стремиться.
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