В команде Пола хотят провести поединок с Усиком

Накиса Бидарян, промоутер американского блоггера и боксера Джейка Пола рассказал, что команда украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) контактировала с ними по поводу организации поединка между спортсменами.

Джейк Пол: Я хочу быть как Холли Холм и попробовать свои силы в клетке. Это то, в чем я очень заинтересован, и я думаю, это будет большой спектакль. Нейт Диаз до сих пор скрывается, но мы найдем достойного соперника. Может быть, Усик. Может быть, Томми Фьюри.

Накиса Бидарян : Усик вызвал Джейка много раз в ММА. Они контактировали с нами за кулисами, они хотят поединка в 2026 году. Это то, к чему мы точно будем стремиться.