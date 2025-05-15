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Хирн – о поведении Фьюри: Кажется, что Тайсон нас немного дразнит, не правда ли
Выглядит именно так
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Эдди Хирн, известный британский промоутер, рассказал о своем отношении к намекам Тайсона Фьюри по поводу его возможного возвращения в профессиональный бокс. Слова специалиста цитирует SkySports:
"Мне кажется, что Тайсон Фьюри нас немного дразнит, не правда ли? Ведь все, что мы видим в инстаграмме, – это он. Даже сегодня, когда я вышел из пресс-конференции, зашел в инстаграмм, он там в перчатках проходит 12 раундов бокса.
Почему ты так с нами поступаешь? Что ты делаешь? Ты намеренно играешь с нашими чувствами или возвращаешься? Просто дай нам знать, каково оно есть. Лиши нас мучений.
Послушай, Эй Джей должен совершить небольшую операцию на локте. Он вернется после сентября. Так что не так? Давай просто сделаем это.
Когда мы говорим о больших боях, это сражение является самым большим не только в британском боксе, но и в мировом боксе, и это без преувеличения. И я просто чувствую, что пришло время. Это тот момент.
Мы полагаемся на Тайсона Фьюри. Мы готовы, но, очевидно, он должен чувствовать себя комфортно. Он должен быть готов к этому.
Он очень конкурентен, и я просто знаю, что в его мыслях есть танец с Энтони Джошуа. Итак, вытирай пыль с ботинок и сделаем это. Один телефонный звонок" – сказал Хирн.
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